Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Askerler "Tictoc" Üzerinden de Haberleşmiş

Fetö'cü Askerler "Tictoc" Üzerinden de Haberleşmiş

53 dakika önce

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyelerinin muvazzaflarla "TicToc" programı üzerinden de haberleştiği ortaya çıktı.

Fetö'cü Askerler
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyelerinin muvazzaflarla "TicToc" programı üzerinden de haberleştiği ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir üsteğmen, sabit/voip ankesörlü telefon aramalarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, mahrem yapının imamları tarafından arandığı gerekçesiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

Adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve hakkında adli kontrol kararı verilen üsteğmen, ifadesinde görev yaptığı yerlerde kendisiyle ilgilenen FETÖ/PDY mensuplarının son zamanlarda tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını anlattı. Örgütün şifreli haberleşme yöntemlerini de anlatan muvazzaf üsteğmen, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Hakkari ve Kıbrıs'ta benimle ilgilenen şahıslar, 'Bizden ayrılırsanız başınıza sıkıntılı durumlar gelir.' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben bu örgütün hiçbir zaman şifreli programlarını kullanmadım. Sadece 'TicToc' isimli internetten indirdiğim şifreli bir programı kullandım. Bu program ile Hakkari'de irtibatlı olduğum ve ismini bilmediğim şahısla yazıştım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:55:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Askerler "Tictoc" Üzerinden de Haberleşmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]