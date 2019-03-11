Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Avukat Saklandığı Evde Yakalandı

Fetö'cü Avukat Saklandığı Evde Yakalandı

38 dakika önce

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY davasında verilen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eskişehir Barosu avukatı N.T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Fetö'cü Avukat Saklandığı Evde Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY davasında verilen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eskişehir Barosu avukatı N.T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı çıkarılan avukat N.T.'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Eve baskın yapan polis, N.T.'yi yakaladı. Sağlık kontorlünden geçirildikten sonra emniyete götürülen avukatın, 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:59 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Güncel
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