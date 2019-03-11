Fetö'cü Avukat Saklandığı Evde Yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY davasında verilen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eskişehir Barosu avukatı N.T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY davasında verilen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eskişehir Barosu avukatı N.T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı çıkarılan avukat N.T.'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.



Eve baskın yapan polis, N.T.'yi yakaladı. Sağlık kontorlünden geçirildikten sonra emniyete götürülen avukatın, 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. - Eskişehir

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