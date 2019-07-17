FETÖ'cü çifte gözaltı
3 saat önce
FETÖ'cü çifte gözaltıMERSİN'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çift, yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:01 Kaynak: DHA
FETÖ'cü çifte gözaltı
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) İzmir
mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çift, yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen Y.B. ve karısı M.B.'nin yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Tarsus ilçesinde kaldıkları yerler tespit edildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla çift yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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