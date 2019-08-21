FETÖ'cü düğünde yakalandı

Kahramanmaraş'ta dayısının oğlunun düğün törenine katılan ve FETÖ'den aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'dan aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, 'FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan M. I (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.