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FETÖ'cü düğünde yakalandı

1 saat önce

FETÖ'cü düğünde yakalandı Kahramanmaraş'ta dayısının oğlunun düğün törenine katılan ve FETÖ'den aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'dan aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.

FETÖ'cü düğünde yakalandı

Kahramanmaraş'ta dayısının oğlunun düğün törenine katılan ve FETÖ'den aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'dan aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, 'FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan M. I (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:38 Kaynak: İHA
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