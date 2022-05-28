FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı

28.05.2022 20:42
FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter'e re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter'e re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak video paylaşan FETÖ'CÜ Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

(Sema Demir/İHA)

YORUMLAR
500
FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı FETÖ firarisi Enes Kanter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma FETÖ firarisi Enes Kanter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma Muharrem İnce: Şekere Muhtaç Olduk, Düştüğümüz Duruma Bak Allah Aşkına Muharrem İnce: Şekere Muhtaç Olduk, Düştüğümüz Duruma Bak Allah Aşkına
Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, cumhurbaşkanı, Enes Kanter, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 20:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'cü Enes Kanter hakkında re'sen soruşturma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement