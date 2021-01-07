FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter, ABD Kongresi'nde yaşanan işgal girişimine karşı Türkiye'nin açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı ve yine büyük tepki gördü.

"TÜM TARAFLARI İTİDALE DAVET EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Kongresi'ndeki baskına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz." denilmişti.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI KÜÇÜMSEMEYE KALKTI

NBA'de Portland Trailblazers forması giyen FETÖ'cü Kanter, Türkiye'nin Washinton DC'deki yaşananlara tepkisini yine haddini aşarak gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan FETÖ'cü Kanter, "Bu, utanç verici." sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ GÖRDÜ

Gülen'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter Türkiye'de "diktatörlük" olduğunu öne sürerek, Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini "Dünyanın sonu geliyor." ifadesiyle küçümsemeye çalıştı.

FETÖ'cü Kanter'in bu paylaşımına sosyal medyadaki Türk kullanıcılar sert tepki gösterdi ve Kanter'in hain olduğunu vurguladılar.