FETÖ'cü eski Danıştay üyesi başkentte yakalandı - Son Dakika

Ankara'da, terör örgütü FETÖ mensubu olan eski ihraç Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar İmamı Kasım Davas Ankara Çankaya'da saklandığı lüks bir sitede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ ihracı eski Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar imamı Kasım Davas'ın Çankaya Mutlukent Mahallesi'nde lüks bir sitede saklandığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlendiği ortak operasyon ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Davas'ı saklandığı sitede yakalayarak gözaltına aldı. Kasım Davas'ın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. - ANKARA