FETÖ'cü eski Danıştay üyesi başkentte yakalandı - Son Dakika

FETÖ'cü eski Danıştay üyesi başkentte yakalandı
20.03.2021 13:14
Ankara'da, terör örgütü FETÖ mensubu olan eski ihraç Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar İmamı Kasım Davas Ankara Çankaya'da saklandığı lüks bir sitede yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da, terör örgütü FETÖ mensubu olan eski ihraç Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar İmamı Kasım Davas Ankara Çankaya'da saklandığı lüks bir sitede yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ ihracı eski Danıştay üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar imamı Kasım Davas'ın Çankaya Mutlukent Mahallesi'nde lüks bir sitede saklandığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlendiği ortak operasyon ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Davas'ı saklandığı sitede yakalayarak gözaltına aldı. Kasım Davas'ın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi