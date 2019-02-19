Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Eski Kadın Hakim Eskişehir'de Yakalandı

Fetö'cü Eski Kadın Hakim Eskişehir'de Yakalandı

10 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Fetö'cü Eski Kadın Hakim Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Tokat ve Adana'na yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim B.Ç.'yi Eskişehir'de saklandığı hücre evinde yakaladı. Yakalanan eski kadın hakimin terör örgütü içinde 'murakıp' olarak görev yaptığı ve eşi A.Ç.'nin de KHK ile hakimlik mesleğinden ihraç edilip tutuklandığı ve kısa bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

Yakalanan şahsın emniyetteki sorgusu sonrasında soruşturmanın devam ettiği Adana'ya gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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