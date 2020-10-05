FETÖ'cü eski öğretmen Biga'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ'cü eski öğretmen Biga'da yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan arama kararı bulunan eski öğretmen yapılan operasyon sonucu Biga ilçesinde yakalandı.

FETÖ'cü eski öğretmen Biga'da yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan arama kararı bulunan eski öğretmen yapılan operasyon sonucu Biga ilçesinde yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/1544 sayılı kararı ile 'Fetullahçı Terör örgütü üyesi olmak' suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.D. isimli eski öğretmenin yapılan araştırmalar neticesinde, Çanakkale'nin Biga ilçesinde olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda yakalanarak gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Fetullahçı Terör Örgütü, Çanakkale, Atama, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'cü eski öğretmen Biga'da yakalandı - Son Dakika

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