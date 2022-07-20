FETÖ'cü firari polisler 'gaybubet evi'nde yakalandı! Hücre evinde sahte kimlikler, para ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitapları bulundu - Son Dakika
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FETÖ'cü firari polisler 'gaybubet evi'nde yakalandı! Hücre evinde sahte kimlikler, para ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitapları bulundu

20.07.2022 11:02

Adana polisi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne operasyon düzenledi. İhraç edilen FETÖ hükümlüsü eski komiser Fatih I. ve eski polis memuru İbrahim Ş., saklandıkları 'gaybubet evi'nde yakalandı. Hücre evinde yapılan aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. İki FETÖ'cü eski polis cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polis memurunun saklandıkları yeri tespit etti.

FETÖ hükümlüsü iki eski polis, ormandaki 'gaybubet evi'nde yakalandı

HER İKİ HÜKÜMLÜ DE BYLOCK KULLANMIŞ

İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini 'gaybubet evi' olarak kullanıp saklandıkları belirlendi. Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. yakalandı. Fatih I.'nın örgütte yönetici konumunda olduğu, her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.

FETÖ hükümlüsü iki eski polis, ormandaki 'gaybubet evi'nde yakalandı

ELEBAŞI GÜLEN'E AİT KİTAP BULUNDU

Ekiplerin yaptığı aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'cü firari polisler 'gaybubet evi'nde yakalandı! Hücre evinde sahte kimlikler, para ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitapları bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'cü firari polisler 'gaybubet evi'nde yakalandı! Hücre evinde sahte kimlikler, para ve teröristbaşı Fetullah Gülen'in kitapları bulundu - Son Dakika
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