Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Firari Teğmen Yakalandı

Fetö'cü Firari Teğmen Yakalandı

45 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası verilen ve meslekten ihraç edilen firari teğmen yakalandı.

Fetö'cü Firari Teğmen Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası verilen ve meslekten ihraç edilen firari teğmen yakalandı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan Mehmet Olcay Ö.'nün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir evde saklandığı öğrenildi. Eve yapılan operasyonla yakalanan Mehmet Olcay Ö. emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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