Fetö'cü Firari Teğmen Yakalandı
45 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası verilen ve meslekten ihraç edilen firari teğmen yakalandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası verilen ve meslekten ihraç edilen firari teğmen yakalandı. Bilecik
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olarak aranan Mehmet Olcay
Ö.'nün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde bir evde saklandığı öğrenildi. Eve yapılan operasyonla yakalanan Mehmet Olcay Ö. emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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