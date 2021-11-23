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"FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz" - Son Dakika

"FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz"

23.11.2021 10:42
"FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnterpol Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnterpol Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnterpol 89'uncu Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Mesajında İnterpol'ün 194 üyesi ile dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye İnterpol'ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu'na 1930 yılında katılmıştır. Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24'üncü Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul'da, ardından da 65'inci genel kurul toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya'da İnterpol mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine tarih kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'umuzda 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Asya, Avrupa ve Afrika'nın merkezinde yer alan Türkiye'nin farklı güvenlik riskleri ile karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, "PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelemize, bölgemizdeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditler eklenmiştir. Türkiye özellikle komşularımız Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Hali hazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye, PKK PYD'den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidi ile yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlardan Kuzey Afrika'ya, Kafkaslardan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken, diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz. DEAŞ'a karşı göğüs göğüse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik. PKK terör örgütünün Suriye koluna karşı gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla 4 milyondan fazla insanı bu örgütün tasallutundan kurtardık. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında etkin tedbirler aldık. Ege denizinde uygulamaya koyduğumuz önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduk. Keza göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve örgütlü suçlarla mücadelede son dönemde büyük başarılara imza attık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İnterpol ile işbirliği içerisinde çalıştığının altını çizen Erdoğan, "Gerek çıkarılan bülten sayısı, gerek İnterpol veri tabanlarına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısı ile Türkiye ilk 10 ülke içindedir. Son dönemde kamuoyumuz tarafından takip edilen suçluların yakalanarak ülkemize iade edilmesinde kırmızı bültenlerin büyük faydasını gördük. 2021 yılı içerisinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, hırsızlık gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi. Suç ve suçluya karşı verdiğimiz mücadeleye destek olan İnterpol Genel Sekreterliğine ve ilgili ülke makamlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan terörle mücadele konusunda da İnterpol üyesi ülkelerden destek beklediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Adi suçlar konusundaki işbirliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini bekliyoruz. Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç, faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kasteden, kadın, çocuk, yaşlı, sivil kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir. Öte yandan bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan İnterpol'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. İnterpol'ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir. Genel kurul vesilesi ile ele alınacak meselelerin ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum"

(İHA)

FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, İnterpol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz" - Son Dakika
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