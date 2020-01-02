FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi

6 saat önce

FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi, System.String[]

FETÖ terör örgütü firarisi Harun Çelik, MİT'in yaptığı operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi. FETÖ'cü Çelik'in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak 'Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap' diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk'ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik'in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için 'bayılma numarası yap Harun!' diye bağırdıkları duyuldu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Harun Çelik'in götüen araç

-Arkadaşlarının peşinden koşması

-Bayılma numarası yap diye bağırmaları

-Detaylar


Arnavutluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar
Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler TBMM'de onaylanan Libya Tezkeresi neleri öngörüyor? 4 maddede bilinmesi gerekenler Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu

Son Dakika Haberleri
20:17 Eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'cü Harun Çelik, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]