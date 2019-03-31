Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Karı-koca Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı

Fetö'cü Karı-koca Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca, Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

Fetö'cü Karı-koca Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca, Amasya Merzifon Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan ve haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan yakalama kararı olan O.K. ile eşi Y.K. Amasya'nın Merzifon ilçesindeki havaalanında sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Karı-koca Samsun KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. O.K.'nin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu, iki adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, Bank Asya'da katılım hesabı olduğu, FETÖ terör örgütüne müzahir kurumlarda SGK kaydı olduğu, örgütün Çarşamba ilçesi esnaf sorumlusu ve Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu şeklinde tespitler olduğu, eşi Y.K.'nin iki ayrı ByLock kaydı olduğu, FETÖ terör örgütüne müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunduğu, Çarşamba ilçesi bayan sorumlusu olduğu şeklinde tespitler olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

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