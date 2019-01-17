Fetö'cu Kemal Batmaz ile Eşinin Yargılanmasına Devam Edildi

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe kalkışmasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ve örgütün sivil sorumlusu olduğu iddia edilen Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe kalkışmasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ve örgütün sivil sorumlusu olduğu iddia edilen Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Çocuklarının adının Fetullah Gülen tarafından konulduğunu yalanlayan Gonca Batmaz, Bank Asya'ya yatırılan parayı eşi Kemal batmaz'ın yatırdığını kaydetti.



FETÖ'nün sivil sorumlusu olduğu iddia edilen ve 'terörizmi finanse etmek' suçundan yargılanan Kemal Batmaz ile 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' yargılanan eşi Gonca Batmaz'ın davasının görülmesine devam edildi.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal Batmaz ve Gonca Batmaz SEGBİS sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları da hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanık Gonca Batmaz, kendisinin üniversite hastanesinde çalışan bir doktor olduğunu söyledi ve kesinlikle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.



Ailesiyle ve işiyle tehdit edildiğini bildiği her şeyi anlattığını öne süren Gonca Batmaz, "Ben bir anne olarak 6 ay boyunca çocuklarımı göremedim. Ben herhangi bir oluşumun içerisinde yer almadım. Bu süreçte psikolojim bozuldu, kısa sürede 15 kilo verdim. Kızım dışarıda hastalığa yakalandı Ben, beni geçtim çocuğum için endişeleniyorum. Ben burada kahroluyorum" dedi.



Mahkeme başkanı tarafından eşinin sürekli yurt dışına çıkma nedenini merak edip etmediğinin sorulması üzerine Gonca Batmaz, eşinin evlendiklerinden beri işi nedeniyle yurt dışına çıktığını bu nedenle şüphelenmediğini söyledi. Gonca Batmaz'a eşinin üzerine olan taşınmaz mal varlıkları hakkında soru sorulması üzerine ise, bu gayrimenkuller hakkında bir bilgisi olmadığını ifade etti.



"Bank Asya'ya 170 bin TL'yi haberim olmadan eşim yatırmış"



Bank Asya'ya 170 bin TL para yatırma işleminin neden yapıldığının sorulması üzerine Batmaz: "Böyle bir şeyden çok sonradan haberim oldu, eşim yatırmış o parayı" ifadelerini kullandı. Kemal Batmaz ile nasıl tanışıp evlendikleri sorulan Gonca Batmaz: " Akrabalarımız vasıtası ile tanıştık ve evlendik. Çocuklarımızın adını Gülen'in koyduğu iddiası da yalandır" dedi.



15 Temmuz'da nerede olduğunun sorulması üzerine Gonca Batmaz: " 15 Temmuz'da çocuklarımı alarak kayın valideme Nevşehir'e gittik" dedi. Akıncı Üssü'nde eşinin görüntülerinin bulunmasına ve konuyla ilgili bilirkişi raporunun olduğu bilgisinin verilmesi üzerine Gonca Batmaz, görüntülerdeki kişinin eşine benzediğini ama görüntülere inanamadığını söyledi.



Sanık Batmaz son olarak eşi ile ilgili boşanma durumunun şu an söz konusu olmadığını ifade etti.



"Fetullah Gülen ile hiçbir şekilde görüşmüşlüğüm yoktur"



Gonca Batmaz'ın ardından ifadesi alınan Kemal Batmaz ise darbe girişimi öncesinde Adil Öksüz'ü tanımadığını söyledi. Kemal Batmaz devamla, "Fetullah Gülen ile hiçbir şekilde görüşmüşlüğüm yoktur, eşim de kendini işine adamış bir doktordur. Bu meseleler ile ilgisi yoktur. Bank Asya hesabına para aktarmayı ben yaptım" dedi.



Mahkeme başkanının sorularını yanıtlamadı



Savunması devam ederken konudan sapması nedeniyle Kemal Batmaz mahkeme başkanınca iki kez uyarıldı.



Darbe toplantılarının yapıldığı iddia edilen Ankara Çayyolu'nda bulunan villada kendisinin de kullandığı aracın bulunması konusunun kendisine söylenmesi üzerine Kemal Batmaz "Ben o aracı o gün kullanmadım. Daha önce ihtiyacım oldukça kullanıyordum" dedi.



Savunmasının ardından Kemal Batmaz'a mahkeme başkanınca sorular yöneltildi, ancak Batmaz soruları yanıtlamayacağını ifade etti.



Darbe girişiminden pişmanlık duyup duymadığının sorulması üzerine Kemal Batmaz: "Yapmadığım şeyden pişmanlık duyamam" derken duruşmada daha sonra diğer sanıkların ifadelerine geçildi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu Formanın İçine Seni Beni Koy Daha Fazla Gol Atardık

YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı

"Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz