Fetö'cü Komiser Yardımcısı Tutuklandı
1 saat önce
Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı.
Balıkesir
Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde aktif olarak görevli komiser yardımcısı, Tokat
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, Tokat iline gönderildi. Tokat'ta yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan komiser yardımcısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:25 Kaynak: İHA
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