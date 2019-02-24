Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Komiser Yardımcısı Tutuklandı

Fetö'cü Komiser Yardımcısı Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı.

Fetö'cü Komiser Yardımcısı Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde aktif olarak görevli komiser yardımcısı, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, Tokat iline gönderildi. Tokat'ta yapılan soruşturma sonrası adli makamlara çıkarılan komiser yardımcısı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Tokat, Balıkesir, 3. Sayfa
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