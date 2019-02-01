Fetö'cü 'Maceracı' İçin 7,5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı

FETÖ'cü 'Maceracı' için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldıERZİNCAN - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni hakkında...

FETÖ'cü 'Maceracı' için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı



ERZİNCAN - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, 22 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınarak Erzincan'da tutuklandı.

Yeni ile ilgili iddianame tamamlandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Murat Yeni "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı.

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.

İddianamede, örgüt üyesi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediği belirtilen Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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