Fetö'cü Öğretmen Yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de FETÖ/PDY üyesi olarak aranan öğretmen, polis tarafından yakalandı.
Balıkesir
'de FETÖ/PDY üyesi olarak aranan öğretmen, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ve 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İ.A., Susurluk
İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince yakalandı. İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:04 Kaynak: İHA
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