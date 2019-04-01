Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Öğretmen Yakalandı

Fetö'cü Öğretmen Yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY üyesi olarak aranan öğretmen, polis tarafından yakalandı.

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Balıkesir'de FETÖ/PDY üyesi olarak aranan öğretmen, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ve 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni İ.A., Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. İ.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:04 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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