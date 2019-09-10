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FETÖ'cü öğretmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de polisin yaptığı FETÖ/PYD operasyonunda şüpheli dershane öğretmeni yakalandı.

FETÖ'cü öğretmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polisin yaptığı FETÖ/PYD operasyonunda şüpheli dershane öğretmeni yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli öğretmen Balıkesir il merkezinde yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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