Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Olduğu İddia Edilen Başkomiser Yakalandı

Fetö'cü Olduğu İddia Edilen Başkomiser Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyon kapsamında meslekten ihraç edilmiş olan başkomiser yakalanarak gözaltına alındı.

Fetö'cü Olduğu İddia Edilen Başkomiser Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyon kapsamında meslekten ihraç edilmiş olan başkomiser yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görev yapan ve meslekten ihraç edilen başkomiser E.S. için, Ankara 6 ve 8'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan bir eve düzenlenen operasyon ile 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şahıs yakalandı. E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderilecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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