Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Sanıklara Hapis Cezası

Fetö'cü Sanıklara Hapis Cezası

2 saat önce

Eskişehir'de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklara ceza yağdı.

Fetö'cü Sanıklara Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklara ceza yağdı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti Ramazan K., Fuat G. ve Mustafa Sait Y.'yi 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, Fikriye Y.'i ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Soruşturma kapsamında yargılanan firari sanığın dosyası ise başka bir dosya ile birleştirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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