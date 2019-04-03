Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Subay Tutuklandı

Fetö'cü Subay Tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen subay ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Fetö'cü Subay Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen subay ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor. Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden ifade vermek üzere çağrıldı. Balıkesir Bakım Okulu'nda Öğretmen Üsteğmen iken KHK ile ihraç edilen Ö.H.B.'nin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadesi alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:21 Kaynak: İHA

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