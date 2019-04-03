Fetö'cü Subay Tutuklandı
1 saat önce
Balıkesir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen subay ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
Balıkesir
'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen subay ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor. Bigadiç
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara
22. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden ifade vermek üzere çağrıldı. Balıkesir Bakım Okulu'nda Öğretmen Üsteğmen iken KHK ile ihraç edilen Ö.H.B.'nin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadesi alındıktan sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
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