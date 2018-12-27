Fetö'cü Yüzbaşı Balıkesir'de Yakalandı
2 saat önce
Balıkesir genelinde devam eden FETÖ soruşturması kapsamında 1 şüpheli yüzbaşı yakalandı.
Balıkesir
genelinde devam eden FETÖ soruşturması kapsamında 1 şüpheli yüzbaşı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Konya
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yüzbaşı Balıkesir merkezde yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:43 Kaynak: İHA
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