Fetö'cüler 'Ablalarımızı Rahat Bırakın' Deyip Bıçakladı
1 saat önce
"ÇARŞAMBA akşamı saat 23.00 sıralarında evimin yakınındaki sigara otomatından sigara almaya gittim. Otomata 20-30 metre kala arabaların arasından çıktığını sandığım maskeli iki kişi arkadan bana yaklaştı.
"ÇARŞAMBA akşamı saat 23.00 sıralarında evimin yakınındaki sigara otomatından sigara almaya gittim. Otomata 20-30 metre kala arabaların arasından çıktığını sandığım maskeli iki kişi arkadan bana yaklaştı. Biri bıçağı boğazıma dayadı, diğeri de silah çekti. Bana 'Sesini çıkarma, sana birkaç şey söyleyeceğim. Sesini çıkarırsan boğazını keserim' dedi. Tehditle beni yakınlardaki köprünün altına götürdüler. Köprünün altından geçtikten sonra araçların girmediği yaya yolu var, tramvay yoluna paralel bir yol. Orada bana 'Abilerimizi, ablalarımızı rahat bırakın' dediler. Ben de 'Abileriniz ablalarınız kim' diye sordum. Bana küfür ettiler. Sonra 'Gülen cemaatinin abileleri, ablaları. Ablalarımız bizim kırmızı çizgimiz. Eşlerinize de söyleyin, ablalarımızla uğraşmasınlar. Yoksa eşlerinizin uygunsuz fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırız. Akın Batmaz, Mustafa Yiğit
, Güven Yiğit, Metin Özdemir, İsmet Üreyil ve Zekariya Keçik'e de söyle rahat dursunlar' dediler. Tehdit ettikleri bu isimler DİTİB'de başkanlık ve yöneticilik yapanlar kişiler."
'ALTTAN DA VUR' DİYE BAĞIRDI
"Beni tehdit ettikten sonra önce göğsümden bıçakladılar, sonra kolumdan. Elinde silah olan ikinci kişi bıçaklayana 'Alttan da vur' diye komut verdi. Öyle deyince ben de kendimi koruma güdüsüyle ayağımı kaldırdım, bıçak baldırıma denk geldi. Silahın kabzasıyla kafama vurdular, tekme atıp beni bıraktılar. Çevreden geçen bir kişinin yardımıyla hastaneye gittim. Bana saldıranlar FETÖ'cüydü. Bretten 35 bin kişilik bir belde. Burada insanlar birbirini az çok tanıyor. Burada onların daha önce dershaneleri vardı. Ekol diye bir dershanede toplanıyorlardı. Beni bıçaklayanların yüzünü görmediğim için tanıyamadım."
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:15
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