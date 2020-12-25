Son dakika: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Twitter'ın TASC'ın hesabını askıya alması kabul edilemez" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'deki Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) ve temsilcilerinin resmi hesaplarının Twitter tarafından askıya alınmasına tepki gösterdi.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Twitter tarafından, TASC'ın ve temsilcilerinin resmi hesaplarının askıya alınması kabul edilemez. Bu, tam da bu iletişim çağında sosyal medyanın rolünü itibarsızlaştıran ifade özgürlüğünün açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor

ABD merkezli Twitter, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu TASC'ın hesabını askıya almıştı.

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter'a şikayette bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden olmuştu.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden örgütlenen FETÖ destekçileri, Facebook ve Twitter gibi platformları manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

TASC, FETÖ'nün gerçek yüzünü ABD'de herkese anlatıyor

ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.