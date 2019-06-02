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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken böyle yakalandı

33 dakika önce

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken böyle yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 17 kişi, yanlarındaki 6 çocuk ile yakalandı.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken böyle yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 17 kişi, yanlarındaki 6 çocuk ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi 23 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken Çıplak Ada açıklarında yakalandı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 Türk vatandaşının, Emniyet, Milli Eğitim, TSK, Sağlık gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve aranma kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlendi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., aranma kaydı bulunan ihraç Asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B., M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk oldukları belirlendi.
Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken böyle yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Ayvalık, Yunanistan, 3. Sayfa
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