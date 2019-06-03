Son Dakika Haberleri: FETÖ'cüleri kaçırmaya çalışan 2 organizatör tutuklandı
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FETÖ'cüleri kaçırmaya çalışan 2 organizatör tutuklandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.

FETÖ'cüleri kaçırmaya çalışan 2 organizatör tutuklandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.

FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve 1'i bebek 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik grubun Yunanistan'a kaçmaya çalışmasını organize eden D.A. ve K.S. adlı şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüphelinin sorguları devam ederken, E.D. ve D.S. adlı diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise halen daha sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Balıkesir, Yunanistan, 3. Sayfa
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