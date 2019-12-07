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FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 3 organizatör tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 3 organizatör tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler,  'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  FETÖ/PDY terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran Ö.E., T.Ü. ve Ö.Z. adlı şüphelileri, takibe aldı. Yapılan teknik takilple, şüphelilerin İstanbul bağlantılı çalıştıkları ve kişi başı bin ila 2 bin Euro arasında insan kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde getirildikleri Edirne Sultan 1'nci  Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli,  'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Öte yandan operasyon kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan H.H.'nin de FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçmalarına yardım ettiği ortaya çıktı.

Edine Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği bildirildi..


Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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