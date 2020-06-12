FETÖ'cülerin askeri okul mülakatlarındaki usulsüzlükleri ifadelere yansıdı - Son Dakika

FETÖ'cülerin askeri okul mülakatlarındaki usulsüzlükleri ifadelere yansıdı

İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren bir astsubay, girdiği mülakattaki usulsüzlüklere...

FETÖ'cülerin askeri okul mülakatlarındaki usulsüzlükleri ifadelere yansıdı, System.String[]

İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren bir astsubay, girdiği mülakattaki usulsüzlüklere dair önemli bilgiler verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yıllarında İzmir'deki sınavlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalara göre, 2004-2016 yıllarında İzmir'deki sınavlarda FETO¨ mensuplarınca mu¨lakat aday numarasının s¸ifrelenip, bu s¸ifre u¨zerinden tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarına aday numarasının verilerek mu¨lakatlarda bas¸arılı sayılması suretiyle usulsu¨zlu¨k yapıldığı belirlendi.

İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yu¨ksekokulu için 2005, 2011 ve 2012'de yapılan mu¨lakat sınavlarında aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.C.K, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadesinde, dershaneye gittiği sırada örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle askeri okullara hazırlandığını, bu süreçte kendisine sürekli spor yapması ve askeri okula gidildiğinde göz ile namaz kılması yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirtti.

A.C.K, örgüt evinde ilk defa gördüğü bir kişinin mülakatta yapılması gerekenleri anlattığına dikkati çekerek, "Bana sorulara saygın ve duraksamadan cevap vermem gerektiğini, kitap okuduğumu söylemem gerektiğini öğrettiler. Bu mülakat sonrasında bana 'İnşallah kazanacaksın, siz mülakata gittiğiniz tarihte umreye gideceğiz, umrede size dua edeceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'nın kaç mısra olduğu sorusunu yanlış cevapladım"

A.C.K, 2012 yılında üniversite sınavının ardından girdiği Hava Astsubay Okulunun mülakatına ilişkin şunları anlattı:

"Mu¨lakata kapri s¸ortla gittim. Sözlü mülakata girdiğimde elim kolum titredi, oturmamı söylediler ve oturdum. İstiklal Marşı'nın kaç mısra olduğunu sordular ve yanlış cevapladım. Odadan çıktım, 5 dakika sonra yemegˆe giderken askeri okulda okuyan adını bilmedigˆim biri, 'Kimseye söylemeyin siz kazandınız.' dedi. Yemek yedikten sonra nihai kurula gittik. Nihai kurulda 3-4 komutan vardı ve genel sorular soruyordu. Herkese sorular sordular ve bana sıra geldigˆinde soru sormadılar. Asil olarak sec¸ildikten sonra okula bas¸lamadan o¨nce 2012 yılı ic¸erisinde agˆustos aylarında beni I·smail kod isimli s¸ahıs, ankeso¨r u¨zerinden aradı ve Mu¨cahit kod isimli s¸ahsın evinde bulus¸acagˆımızı so¨yledi. Sınavı nasıl kazandıgˆımla ilgili samimi beyanda bulundum."

"Askeri hiyerarşiye aykırı olarak mülakat"

A.C.K. hakkında yapılan tespitlerde ise "avantajlı kodlamaya uygun şekilde sınavı kazandığı, teknik bilirkişi raporuyla tespit edilen ve kendisine sorulan soruları bilmemesine, yine askeri hiyerarşiye aykırı olarak mülakata kapri şortla gitmesine rağmen mülakatta başarılı sayılmasının kodlama olgusu dışında açıklanamayacağı, açıklanan bu ifadenin avantajlı kodlamaya uygun şekilde sınavı kazanan şüphelilerin örgütsel durumlarını ortaya koyduğu" bilgileri yer aldı.

"Sorular önceden çalıştırıldı"

Askeri sınavlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin "Hançer" kod adıyla ifade veren kişi ise girdiği askeri lise sınavında çıkan soruların yaklaşık yüzde 70'inin daha önce kendisine çalıştırılan sorulardan olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri personel temin merkezine 2009'da atamasının yapıldığını ve bu yapılanmaya mensup so¨zles¸meli muvazzaf subay, astsubay ve sivil memur olacak kis¸ilerin alımları yo¨nu¨nde isim listeleri verildiğini anlatan "Hançer", isim listelerinin kodlu aday numarası şeklinde geldiğini ifade etti.

"Aday numaraları 6 rakam ve toplamı 21 ise FETÖ'cü"

"Hançer", kodların anlamının her seferinde degˆis¸ken olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Mesela listeler verilirken gizliligˆe dikkat ac¸ısından aday numarasının son 2 numarasının toplamı c¸ift olan kis¸ilerin FETO¨ mensubu oldugˆu, aday numarasının son 2rakamının toplamı tek olan s¸ahısların ise alınmasının uygun olabilecegˆi s¸eklinde s¸ifrelendirmeler yapılıyordu. Aday numaraları 6 rakamdan olus¸uyorsa toplamı 21 c¸ıkıyor ise bunların FETO¨'cu¨ oldugˆu ve alınması gerektigˆi, 25 ise kesinlikle alınmaması gerektigˆi egˆer bu rakamlar arasında veya dıs¸ında herhangi bir numara ise 'arada bir aday' oldugˆu ve 'ister alın ister almayın' s¸eklinde s¸ifrelenmek suretiyle iletiliyordu. Bu s¸ekilde uygulanan metot ile alım yapmamız istenirdi."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalanmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'cülerin askeri okul mülakatlarındaki usulsüzlükleri ifadelere yansıdı - Son Dakika

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