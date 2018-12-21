Fetö'cülerin Sahte Kimlikleri Çamaşır Makinesinden Çıktı
1 saat önce
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
Antalya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ise çok sayıda digital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirildi.
Bazı şüphelilerin sahte kimlik ve örgüte ait olduğu belirtilen dokümanları evdeki çamaşır makinesine sakladıkları belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:40 Kaynak: AA
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