Son Dakika Haberleri: Fetö'cülerin Sahte Kimlikleri Çamaşır Makinesinden Çıktı

Fetö'cülerin Sahte Kimlikleri Çamaşır Makinesinden Çıktı

1 saat önce

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Fetö'cülerin Sahte Kimlikleri Çamaşır Makinesinden Çıktı, System.String[]
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ise çok sayıda digital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirildi.

Bazı şüphelilerin sahte kimlik ve örgüte ait olduğu belirtilen dokümanları evdeki çamaşır makinesine sakladıkları belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:40 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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