Son Dakika Haberleri: FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı

32 dakika önce

2011 yılında yapılan polislikte yükselme sınavlarında FETÖ'cüler tarafından sınav soruları verilerek komiser yardımcılığına yükselen 7 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı, System.String[]

2011 yılında yapılan polislikte yükselme sınavlarında FETÖ'cüler tarafından sınav soruları verilerek komiser yardımcılığına yükselen 7 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2011 yılında memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına giren 7 şüpheli hakkında düğmeye basıldı. Yapılan operasyonda sınav sorularının sınav öncesinde Örgüt tarafından ele geçirildiği, örgütün sözde il lider kadrosu tarafından isimleri belirlenen örgüt mensubu polis memurlarının bu sınava girmeleri yönünde telkin edildiği, sınava girecek örgüt mensubu polis memurlarının sınava az süre kala rapor veya senelik izine yönlendirilerek bu süre içerisinde gizli örgüt evlerinde kampa alındığı, örgüt evlerinde kampa alınan örgüt mensuplarına Kur'an'a el bastırılarak yemin ettirildiği, toplantılarda teknik takibe karşı duyarlı olunduğu ve çalınan sınav sorularını örgüt evinde sözde polis sorumluları tarafından örgüt mensuplarına projektör vasıtasıyla ezberletildiği bilgisine ulaşıldı.


Yurt genelinde yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü
İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur" denetimleri! HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 01:14:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'cülerin verdiği sorularla komiser yardımcılığına yükselen 5 polis tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]