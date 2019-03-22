Son Dakika Haberleri: Fetö'cülerin Yeniden Yapılanma Planı

Fetö'cülerin Yeniden Yapılanma Planı

1 saat önce

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fetö'cülerin Yeniden Yapılanma Planı, System.String[]
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edildi.

5 şüphelinin tespit edilen adreslerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.Ş., M.B., İ.K. ve M.K. yakalandı. Firari bir şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yakalanan şüpheliler üzerinde 12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:03:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'cülerin Yeniden Yapılanma Planı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]