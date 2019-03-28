Fetö'cülerle İrtibatlı Olduğu İddiasıyla Yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Görevlisi...
34 dakika önce
FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:39 Kaynak: AA
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