FETÖ'dan 3 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'dan 3 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika

FETÖ'dan 3 şahsa adli işlem yapıldı

6 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'dan 3 şahsa adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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