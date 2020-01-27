FETÖ'dan 3 şahsa adli işlem yapıldı - Son Dakika

FETÖ'dan 3 şahsa adli işlem yapıldı
6 saat önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Nevşehir'de koronavirüs tedirginliği! Çinli bir turist, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı