FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı
54 dakika önce
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Anayasa Mahkemesinden Deniz Yücel kararı: 25 bin TL tazminat ödenecek
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı
Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı!