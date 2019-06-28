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FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı

54 dakika önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.

FETÖ'dan 9 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 9 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Nevşehir, Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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