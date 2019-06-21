FETÖ'dan gözaltına alınan öğretmen, polis ve doktorlar adliyeye sevk edildi
1 saat önce
Zonguldak merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 3 gün önce Zonguldak merkezli İstanbul
, Konya
, Karaman
, Ankara
ve Manisa
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında KHK ile ihraç edilen polis, öğretmen, doktor, kurum çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanlarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilmişlerdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK
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