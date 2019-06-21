Son Dakika Haberleri: FETO'dan gözaltına alınan şüpheliler adliyede
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FETO'dan gözaltına alınan şüpheliler adliyede

1 saat önce

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

FETO'dan gözaltına alınan şüpheliler adliyede, System.String[]
Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin illerinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri tamamlanan 15 kişiden 10'u sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Diğer 5 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa
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