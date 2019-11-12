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"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan,...
6 saat önce
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:42 Kaynak: AA
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
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