FETÖ darbe girişiminin tanığı Lübnanlılar: 15 Temmuz demokrasiyi savunan tüm özgür insanlar için bir dersti - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişimine İstanbul'da tanıklık eden Lübnanlılar, Türkiye'nin askeri darbeye karşı verdiği destansı mücadeleyi unutamadıklarını dile getirerek, 15 Temmuz gecesinin demokrasiyi savunan tüm özgür insanlar için bir ders olduğunu söyledi.

Seyahat amaçlı İstanbul'da bulunurken 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimine tanıklık eden Lübnanlı gençler, darbenin akamete uğratılmasının 5. yıl dönümü münasebetiyle AA muhabirine konuştu.

Lübnanlı genç doktor Ragid Şibo, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakınlarında olduğunu ifade etti.

Türk halkının zalim askeri darbeye karşı direnişine tanıklık ettiği 15 Temmuz gecesinin kendisi için de çok önemli olduğuna dikkati çeken Şibo, "Biz Araplar, ülkelerimizde diktatörlüklerin her türlüsünü gördük ve zulme tanıklık ettik. Arap Baharı geldiğinde ise diktatörlüklerin peş peşe düştüğünü gördük." dedi.

15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin tüm Araplar için anlamlı olduğuna vurgu yapan Şibo, "Türk halkı, o gece kendi iradeleriyle seçtikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin, zalim darbecilerce düşürülmesine öfkeyle karşı çıktılar." diye konuştu.

Şibo, o gece yaşananları İBB önündeki gösterilerde sabaha kadar takip ettiğini anlatarak, minarelerden tekbirlerin yükseldiği 15 Temmuz'da insanların sokağa akın etmesi sayesinde halk zaferinin gerçekleştiğini ifade etti.

Türk halkının elde ettiği zaferle demokrasiyi koruduğu gibi ülkenin son yıllarda kat ettiği ilerlemeyi de koruduğunu söyleyen Şibo, şunları aktardı:

"Ben bir Arap vatandaşı olarak 15 Temmuz gecesinden etkilendim ve seve seve onların arasında yer almak istedim. Biz Araplar darbelerden çok çektik, bu nedenle Türkiye'deki askeri darbenin başarısız olmasını temenni ediyordum."

15 Temmuz'da bazı silahlı askerlerin savunmasız insanların direnişine karşı geri çekildiğine kendi gözleriyle tanıklık ettiğini ve bunun çok takdir edilmesi gereken bir şey olduğunu söyleyen Şibo, "15 Temmuz, demokrasiyi savunan tüm özgür insanlar için bir derstir." ifadelerini kullandı.

"Türk halkına karşı üzerimde sorumluluk olduğu için İBB'nin önündeki gösterilere katıldım"

Lübnanlı genç aktivist Mazin el-Hamiş de Temmuz 2016'da İstanbul'a seyahat ettiği günlerde FETÖ darbe girişiminin yaşandığını anlattı.

Fatih'te kaldığı otelin çevresinde insanların sokağa inmeye başladığını dile getiren Hamiş, "Türk halkına karşı üzerimdeki sorumluluğu yerine getirmek amacıyla İBB'nin önündeki gösterilere katıldım." dedi.

"İBB önündeki gösteriler sırasında darbecilerin açtığı ateş sonucu etrafımda hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Doğrusu o gece kendim için değil, Türkiye gibi her alanda kalkınmış bir ülkenin düşmesinden korktum." diyen Hamiş, minarelerden tekbirlerin yükseldiği darbe gecesinin sabahı Fatih Camisi'nde kıldıkları namazla "hayatının en güzel anlarını yaşadığını" belirtti.

Türkiye'nin, çok zor bir süreç olan 15 Temmuz'daki darbe girişimini halkın bilinci ve Allah'ın inayeti sayesinde atlattığına işaret eden Hamiş, Türkiye'nin çok bedeller ödediği geçmişteki darbelerden öğrendiği derslerle direnebildiğini vurguladı.

15 Temmuz destanının Arap halkları için önemli dersler içerdiğini söyleyen Hamiş, "Arapların, kendi ülkelerini geliştirmek için yanı başlarındaki Türkiye'den milli fedakarlığı öğrenmesi gerekiyor." dedi.

Lübnanlı genç, Türkiye'nin kendi ülkesi olmamasına rağmen orada bulunan herkes gibi kendisini oraya ait hissettiğini dile getirerek, "İnsan olan herkesin Türkiye gibi örnek bir ülkeyi savunması gerek." diye konuştu.

"Türkiye, hakkın batıla karşı zaferini dünyaya gösterdi"

Lübnan Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rafet el-Mikati, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hakkın batıla karşı zaferini dünyaya gösterdiğini söyledi.

O gece şehit kanlarının katillerin silahlarına galip geldiğini, halk iradesinin silahlı teröristlerin iradesine karşı zafer kazandığını dile getiren Mikati, darbe gecesi inançlı Türk yöneticiler ile saldırı altındaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) milletin iradesi için sergilediği direnişe tanıklık ettiklerini söyledi.

Kendi iradesiyle seçtikleri yöneticileri için darbeye karşı Türk halkının meydan ve havalimanlarına akın ettiklerinin unutulmayacağına dikkati çeken Mikati, tüm bunlara şahit olan dünyadaki Müslümanlar ile özgür insanların da Türk halkının zaferi için dua ettiğini ve kısa süre sonra da zafer haberleriyle sevince boğulduklarını dile getirdi.

Mikati, Lübnan'ın kuzeyinden 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de direnen dostları aradıklarını ve dualarıyla onların yanlarında olduklarını ilettiklerini anlatarak, o gece yoğun komploların olduğu bir dünyada Türkiye'de siyasi bir kaybın yaşanmaması için dua ettiklerini aktardı.

Darbe girişimi sırasında gerçeklerin çarpıtılması için basın organlarının çeşitli girişimlerde bulunduğunu ancak Türkiye'ye olan güvenlerinin sonsuz olduğunu dile getiren Mikati, şunları kaydetti:

"Bizim için ve dünyadaki tüm özgürler için Türkiye, hem duruşu hem tarihi hem de kültürüyle çok değerli. Türkiye, Lübnan'ın İstanbul'u sayılan Trablusşam için de çok değerli."

"Arap halklarını Türk halkını örnek almaya çağırıyorum"

Türkiye'yi yakından takip eden Lübnanlı aktivist Visam Haccar da FETÖ darbe girişiminin Arap Baharı'ndan sonra Mısır'la başlayan karşı devrimler bağlamında gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde tüm özgürler için güvenli liman haline geldiği için darbe girişimine maruz kaldığını ifade eden Haccar, bu nedenle darbecilerin bölgedeki özgürlük kalesi Türkiye'yi hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ise hem halk hem de hükümet olarak demokratik yollarla komplolara karşı direndiğini kaydeden Haccar, halkın kendi hükümetini seçtiğini ve darbelere karşı koruduğunu, tüm bölge ülkeleri için de bu durumu temenni ettiklerini vurguladı.

7'den 70'e herkesin karşı durduğu 15 Temmuz darbe girişimine başkalarının da direndiğini söyleyen Haccar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bir Arap genci olarak, tüm gençleri Türkiye'deki darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını örnek almaya çağırıyorum. Gençlerimizi, bu yüce halkın demokrasiyi korumak için nasıl fedakarlıklarda bulunduğunu, seçimlerden başka bir güç tanımamalarını, kimsenin kendilerine dayatmalarda bulunmayacağını gösterme şekillerini dikkate almaya çağırıyorum.

21. yüzyılda artık diktatörlük dönemleri geride kalmalı. Arap halkları, Türk halkını örnek almalı ve dış müdahaleler ile askeri darbelere karşı birlik olmalı."