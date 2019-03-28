Son Dakika Haberleri: Fetö Davası'nda 'Say' Kodlu 2 Eski Polise 6'şar Yıl Hapis

Fetö Davası'nda 'Say' Kodlu 2 Eski Polise 6'şar Yıl Hapis

30 dakika önce

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen 'SAY' kodlu 1'i tutuklu 2 eski polise ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetö Davası'nda 'Say' Kodlu 2 Eski Polise 6'şar Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen 'SAY' kodlu 1'i tutuklu 2 eski polise ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde farklı dosyalarda tek tek yargılanan tutuklu sanık M.K., tutuksuz sanık M.A. ve avukatları hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında ihraç polis M.K. ve emekli polis H.O.T.'nin 'SAY' kodu ile kodlandıkları tespit edildi.

Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' kodunda ismi geçen tutuklu sanık M.K. mahkemede "İnceleme raporunu kabul etmiyorum. Hakkımda gözaltı kararı çıkarıldığında bayrama yakındı, bayramı ailemle geçirmek için memleketime gittim, ailemden uzakta bayram geçirmekten korktum, o nedenle kaçak görünüyordum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu ihraç polis M.K. ve tutuksuz emekli polis H.O.T.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, ihraç polis M.K. 'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

-İki esnafa 'yardım etme' suçundan ceza

Öte yandan aynı mahkemede farklı dosyada örgüte ait olan Bank Asya'ya para transferi yaptıkları iddiasıyla yargılanan Organize Sanayi Bölgesi'nde esnaflık yapan tutuksuz sanıklar M.A. ve M.M.'ye 'örgüte yardım etme' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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