Fetö Davası Tanığından İtiraflar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir sanığın tutuklu yargılandığı davada ifade veren tanık, örgütün düzenlediği "sohbetlere" ilişkin itiraflarda bulundu.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir sanığın tutuklu yargılandığı davada ifade veren tanık, örgütün düzenlediği "sohbetlere" ilişkin itiraflarda bulundu.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Züleyha Tuğan ile avukatı hazır bulundu.



Suçlamaları reddeden sanık, örgütle hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.



Duruşmada dinlenilen tanık Hatice T. ise sanığı tanıdığını, "il ablası" Mevlüde A'nın düzenlediği toplantı ve sohbetlerde bu kişiyi gördüğünü söyledi.



Hatice T, 10-12 kişinin bulunduğu "sohbetlere", gazete üyeliği, himmet, kurban bağışı gibi konulardan sorumlu sözde ablaların da katıldığını ileri sürdü.



Örgütte "büyük bölge imamı" ve "küçük bölge imamı" gibi ayrımlar olduğunu anlatan tanık, şöyle konuştu:



"Sanığı sohbet ve toplantılarda 10 defa görmüşümdür. Ben örgütün küçük bölge imamıydım. Sanığın ne görevde olduğunu bilmiyorum fakat sesinden ve yüzünden, gördüğüm kişi olduğuna eminim. Sohbetlerde örgüt elebaşının videoları izletilirdi. Görevlerini tamamlayanlara eşarp ve hediye çeki verilirdi. Bir keresinde Fetullah Gülen'den eşarp gelmişti. Ayrıca izletilen videolardan, il ablası çıkarımlar yaparak açıklamalarda bulunurdu."



Mahkeme başkanının "Daha önce sanık hakkında 'gazete aboneliğinden sorumlu' demişsin. Şimdi hatırlamadığını söylüyorsun. Neden?" sorusu üzerine tanık Hatice T, "Yüzünü benzetmişim. Daha sonra o olmadığına kanaat getirdim ama Züleyha'yı üstümüzdeki ablaların yanında pek çok kez gördüm." dedi.



Daha sonra mütalaasını veren savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ilgili kanun maddelerine göre cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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