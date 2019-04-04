Son Dakika Haberleri: Fetö Davasında 7 Sanık Hakkında Karar

Fetö Davasında 7 Sanık Hakkında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi.

Fetö Davasında 7 Sanık Hakkında Karar, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına, FETÖ il yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan M.D. ve İ.B. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar H.F., M.K., B.K., ve H.R.T'ye 3 yıl 1 ay 15'er gün hapisle mahkum edilirken, İ.E.'ye ise beraat kararı verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:04 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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