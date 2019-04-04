Fetö Davasında 7 Sanık Hakkında Karar

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3 Çocukları Olan Sergio Ramos-Pilar Rubio Çifti Evlenme Kararı Aldı

Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı