FETÖ davasında 94 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 142 sanık hakkında açılan davada, 94 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 94 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 17 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım ettiği gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Savcı, 2 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar, 5 sanık için ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hapis istedi. 12 sanığın "delil yetersizliğinden" beraatına karar verilmesi talep edilirken, firari durumdaki 12 sanığın dosyasının tefrik edilmesi istendi.

(Abdullah Sarica/İHA)