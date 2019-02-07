Fetö Davasında Karar Çıkmadı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 5'i tutuklu olmak üzere toplam 12 sanık ve avukatları katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. - ESKİŞEHİR

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