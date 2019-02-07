Son Dakika Haberleri: Fetö Davasında Karar Çıkmadı

Fetö Davasında Karar Çıkmadı

32 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Fetö Davasında Karar Çıkmadı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 5'i tutuklu 12 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 5'i tutuklu olmak üzere toplam 12 sanık ve avukatları katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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