FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz - Son Dakika
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FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz

07.06.2022 14:04
FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı. Başsavcılık karara itiraz edecek.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dahilinde haklarında gözaltı kararı bulunan toplamda 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli 6 Haziran 2022 tarihinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanmak kaydıyla serbest bırakıldılar. Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz edileceği bildirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ davasında ki adli kontrol kararına savcılıktan itiraz - Son Dakika

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