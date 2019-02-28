Fetö Davasında Sanıklara Hapis Cezası
1 saat önce
Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında karar verildi.
Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında karar verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yapan kişilerin yanı sıra, esnaf ve iş adamının da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa T.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf C. ve Samet B.'yi ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı. Heyet, tutuksuz sanıklar Ümit Y. ve Uğur B.'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz olarak yargılanan 4 sanık ise beraat etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:36 Kaynak: İHA
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