Fetö Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında karar verildi.

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında karar verildi.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, FETÖ'ye bağlı okullarda öğretmenlik yapan kişilerin yanı sıra, esnaf ve iş adamının da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa T.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf C. ve Samet B.'yi ise 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı. Heyet, tutuksuz sanıklar Ümit Y. ve Uğur B.'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz olarak yargılanan 4 sanık ise beraat etti. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti