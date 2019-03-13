Fetö Davasında 'Sayv' Kodlu Emekli Polise 7.5 Yıl Hapis

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Garson' kodlu gizli tanığın verdiği SD kart içerisinde çıkan listede örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodu ile fişlenmiş emekli polis 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Garson' kodlu gizli tanığın verdiği SD kart içerisinde çıkan listede örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodu ile fişlenmiş emekli polis 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.K. ve avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında emekli polis K.K.'nin 'SAY' ve 'SAYV' kodu ile fişlendiği tespit edildi. Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodlarında ismi geçen tutuklu sanık K.K. mahkemede "Örgüt ile hiçbir alakam yok, o listeyi de kim yaptı, kim fişledi bilmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar

Emekliye Müjde! Ek Ödeme Tutarı 42 ile 315 Lira Arasında Artacak

Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı

Emeklilerin İkramiyeleri 27 Mayıs Tarihinde Hesaplara Yatmaya Başlayacak