Son Dakika Haberleri: Fetö Davasında 'Sayv' Kodlu Eski İstihbarat Polisine 7,5 Yıl Hapis

Fetö Davasında 'Sayv' Kodlu Eski İstihbarat Polisine 7,5 Yıl Hapis

39 dakika önce

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodlu eski istihbaratta görevli polis, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Davasında 'Sayv' Kodlu Eski İstihbarat Polisine 7,5 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodlu eski istihbaratta görevli polis, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ davasında tutuklu sanık A.K. (47) ve avukatı hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığı tespit edildi. Bu tespit kapsamında ihraç polis A.K.'nin 'SAY' ve 'SAYV' kodu ile fişlendiği belirlendi.

Her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' ve örgütün sözde öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi anlamına gelen 'SAYV' kodlarında ismi geçen tutuklu sanık S.P. mahkemede "25 yıldır istihbarat şubede görev yaptım. Uyuşturucu, cinayet vakalarını çözmeye katkım oldu. FETÖ örgütünü lanetliyorum, bizi ve çocuklarımızı mağdur etti. O listeyi hazırlayanlardan ve husumetim olan tanıktan şikayetçi olacağım. Yüce adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık, istinaf ve Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Öte yandan aynı mahkemede farklı FETÖ/PDY dosyalarında yargılanan tutuksuz sanık H.A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay, tutuksuz sanık B.S.'ye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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