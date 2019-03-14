Son Dakika Haberleri: Fetö Davasında 'Scc' Kodlu Polise 6 Yıl Hapis

Fetö Davasında 'Scc' Kodlu Polise 6 Yıl Hapis

31 dakika önce

Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Garson' kodlu gizli tanığın verdiği SD kart içerisinde çıkan listede 17-25 Aralık sürecinden etkilenen, kaybedilmiş ve kazanılmaya çalışılan kişi anlamına gelen 'SCC' kodu ile fişlenmiş açıktaki polis 6 yıl 10 ay 15 gün hapis...

Fetö Davasında 'Scc' Kodlu Polise 6 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Garson' kodlu gizli tanığın verdiği SD kart içerisinde çıkan listede 17-25 Aralık sürecinden etkilenen, kaybedilmiş ve kazanılmaya çalışılan kişi anlamına gelen 'SCC' kodu ile fişlenmiş açıktaki polis 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.G. ve avukatı hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullandığını tespit etti. Bu tespit kapsamında açıkta olan polis A.G.'nin her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan 'SAY' ve 17-25 Aralık sürecinden etkilenen, kaybedilmiş ve kazanılmaya çalışılan kişi anlamına gelen 'SCC' kodu ile fişlendiği tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislik mesleğinden açığa alınan tutuksuz sanık A.G. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.G.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

-Örgüt okullarında atama usulü ile öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl hapis

Öte yandan aynı mahkemede başka FETÖ/PDY soruşturma dosyasında tutuksuz yargılanan A.A., örgüt okullarında atama usulü ile farklı illerde öğretmenlik yaptığı iddiasıyla mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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