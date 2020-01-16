FETÖ davasında serbest kalan eski Korgeneral İyidil yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
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FETÖ davasında serbest kalan eski Korgeneral İyidil yeniden gözaltına alındı

6 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf sürecinde tahliye edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, başsavcılığın karara itirazı üzerine...

FETÖ davasında serbest kalan eski Korgeneral İyidil yeniden gözaltına alındı, System.String[]

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf sürecinde tahliye edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, başsavcılığın karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf sürecinde "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan eski KKK EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in beraatına ve tahliyesine karar verilmişti. Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Çankaya'daki evinde gözaltına alınan İyidil, sağlık kontrolünün ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesine sevk edildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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